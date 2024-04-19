حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وتجهيزاته التجسسية وتجمعات لجنوده

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - الجمعة، استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة.

وأكّدت المقاومة في بيانها أنّ الأسلحة أصابت التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع "الرادار" إصابة مباشرة ‏ما أدّى إلى تدميرها. ‏

وفي عمليتين أخريين، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعين لجنود ‏الاحتلال في موقع "بيّاض بليدا"، ومحيط موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة، مستخدمة في الأولى قذائف مدفعيّة، وفي الثانية أسلحة صاروخية، ومحققةً في كلتا العمليتين، إصابة مباشرة. ‏

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها تجمعاً لجنود ‏الاحتلال في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية.

وأكّدت المقاومة في بيانها أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر صحفية بإصابة موقع في مزارع شبعا المحتلة بنيران مباشرة من لبنان.

كذلك، تحدثت المصادر عن انطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف في مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهدفت موقع "الرادار" الإسرائيلي.

قناة "الـ 12" الإسرائيلية أقرّت، من جهتها، بتضرر آلية عسكرية إسرائيلية بعد إصابتها بصاروخ بشكلٍ مباشر في المطلة.

وتأتي عمليات المقاومة اليوم، بعد تصعيد في عملياتها خلال الأيام الماضية، استهدفت خلالها بالمسيرات والصواريخ الموجهة أهدافاً حساسة لقوات الاحتلال في مواقع ومستوطنات وقواعد عسكرية شمالي فلسطين المحتلة.

والخميس، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد عن عملية استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة "ميرون"، ‏التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضح الفيديو استهداف صاروخ المقاومة رادار "AN/TEQ-37" للسطع المدفعي، والذي يعمل على كشف المقذوفات والصواريخ وتحديد مصادر النيران.

المصدر: "الميادين"