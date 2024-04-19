ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34012 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 34 ألفا و 12 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 67 ألفا و 833 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضح التقرير، أن جيش الاحتلال، ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا، و 63 إصابة.

وشددت وزارة الصحة على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

