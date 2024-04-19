3 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، أحدهم طفل بالفخذ ( 16 عاما)، وطفل آخر بالقدم (15 عاما) وشاب باليد (21 عاما)، وتم نقلهم لتلقي العلاج إلى المستشفى.

وكانت قوة احتلالية اقتحمت بلدة بيتا مساءً، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات.