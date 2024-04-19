اتحاد المرأة يطالب الاحتلال بوقف إجراءاته ضد د. نادرة شلهوب

وطن: أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الاجراءات والممارسات القمعية التي تعرضت لها البروفسورة نادرة شلهوب كيفوركيان عالمة الاجتماع والمحاضرة في الجامعة العبرية في القدس، على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي على خلفية رأيها السياسي ومهنتها ومواقفها الوطنية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وفضحها ممارسات الاحتلال.

وأكد بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بمثابة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفق القضية المنظورة في محكمة العدل الدولية علاوة على حرب التجويع المفروضة على جميع المكونات المتعارضة مع القانون الدولي واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها في الضفة الغربية والقدس ولاعتبارها ان جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة تندرج في اطار السياسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وفي مقدمته المرأة الفلسطينية.

وتعرضت بروفسور كيفوركيان لحملة منظمة من قبل المؤسسات الامنية الاسرائيلية والى حملة تحريض عدوانية وممنهجة ما أدى إلى طردها من عملها كمحاضرة في الجامعة العبرية وقيام شرطة الاحتلال باعتقالها من مكان سكنها في القدس وإخضاعها إلى اجراءات تعسفية من قبل المحاكم والشرطة الاسرائيلية اللاشرعية.

وختم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تصريحه الصحفي بوقوفه خلف الاكاديمية شلهوب والتوجه إلى كافة المؤسسات الوطنية والدولية الحقوقية والنسوية بالوقوف خلف د. كيفوركيان ورفع صوتها وصوت جميع الأسيرات والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف جميع الاجراءات القمعية ضدها وما فرضته عليها من شروط مقيدة لحريتها وحركتها.

