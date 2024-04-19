بلينكن: واشنطن لم تشارك في أي عمل هجومي على خلفية انفجارات إيران

وطن: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة "لم تشارك في أي عمل هجومي بعد الانفجارات التي وقعت فجراً في وسط إيران ونسبها مسؤولون أميركيون ووسائل إعلام محلية إلى إسرائيل".

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحافي في جزيرة كابري حيث عقد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع: "لن أتكلّم عن الأحداث التي وردت تقارير بشأنها.. كل ما يمكنني قوله هو أن تركيزنا ينصب على وقف التصعيد".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن "إسرائيل".



في سياق آخر، حث بلينكن على التطبيق السريع لتعهدات "إسرائيل" بخصوص المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال إنه على الرغم من اتخاذ بعض الخطوات المهمة فإن هناك حاجة لمزيد من النتائج المستدامة.

وفي وقت مبكر الجمعة، انطلقت بطاريات الدفاع الجوي الإيراني في قاعدة جوية رئيسية وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد بعد رصد طائرات مسيرة يشتبه في أنها جزء من هجوم "إسرائيلي" ردا على هجوم طهران غير المسبوق بطائرات بدون طيار وصواريخ على (الأراضي الفلسطينية المحتلة) في نهاية الأسبوع الماضي.