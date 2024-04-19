استشهد الشاب سليم غنام برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

وطن: استشهد الشاب سليم غنام، وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر عائلية ومحلية، باستشهاد الشاب سليم فيصل عبد اللطيف غنام (30 عاما) جراء إصابته برصاص الاحتلال في حارة الدمج بمخيم نور شمس، وإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أن جثمان الشهيد ما زال داخل المخيم، إذ تمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليه وللمصابين.

يذكر أن الشهيد سليم هو شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام اللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال الواسع على المخيم في التاسع عشر من تشرين أول/ اكتوبر 2023.