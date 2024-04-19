"الديمقراطية" تدين الموقف الأميركي العدائي من فلسطين في مجلس الأمن

رام الله – وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية، الموقف الأميركي العدائي من فلسطين، عبر لجوء وفد الولايات المتحدة في المجلس، لاستعمال حق النقض (الفيتو)، لإسقاط مشروع قرار ليمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن تفرد الولايات المتحدة، ووقوفها وحيدة ضد عضوية دولة فلسطين، في الوقت الذي صوت فيه (12) عضواً على مشروع القرار، وامتناع دولتين، هما بريطانيا وسويسرا، يؤكد حجم العزلة التي تعيشها الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، خاصة في الموقف من القضية الفلسطينية، كما تؤكد أن واشنطن بدأت تفقد إمكانية قراءة التحولات العالمية التي لن تكون، في سياقها الولايات المتحدة هي الدولة العظمى التي تمسك بمفاتيح السياسات العالمية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن حرمان الولايات المتحدة، دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، عوض عنه شعبنا بنضاله وثباته، وتصديه للاحتلال، واستقطابه لأوسع تأييد عالمي، وقد بدأت الدول الأوربية تتحدث علناً عن نواياها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه تجاهل عدالة قضية شعبنا وعدالة حقوقه، وأن حل قضيته هي المدخل الحقيقي والعملي للوصول إلى الاستقرار والأمن في المنطقة.

ودعت الجبهة الديمقراطية الرسميات العربية، وفي مقدمه الرسمية الفلسطينية، عدم الاكتفاء بإدانة الموقف الأميركي أو إستنكاره أو انتقاضه بالبيانات اللفظية، بالانتقال إلى مربع جديد، تعيد فيه الرسميات العربية، وفي مقدمها الرسمية الفلسطينية، النظر بعلاقاتها مع واشنطن على قاعدة موقفها من القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف لشعبنا.