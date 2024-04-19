الاعلام العبري: الهجوم على إيران نفذ بصواريخ أطلقت من طائرة

وطن: قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، إن "إسرائيل هاجمت بصواريخ أطلقت من طائرة، الجمعة، "أصولا" للقوات الجوية في أصفهان وسط إيران".

وأضافت الصحيفة، دون أن تحدد مصدر معلوماتها: "علمنا أن طائرة بعيدة المدى أطلقت صواريخ أصابت أصولًا للقوات الجوية في أصفهان بوسط إيران، في وقت مبكر من صباح الجمعة".

وتابعت: "يتناقض هذا مع التقارير الأولية التي تفيد بأن الهجوم تم تنفيذه بواسطة صواريخ أرض-جو أو طائرات دون طيار بعيدة المدى، تابعة لإسرائيل".

ولم تؤكد "إسرائيل" رسميا تقارير غربية عن مهاجمة هدف في أصفهان كما لم تنف ذلك.

وفجر الجمعة، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان.

وأضافت أن " الهجوم جاء في ظل ترقب رد من تل أبيب على هجوم إيران الذي استهدف إسرائيل، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، انتقاما لقيادي في الحرس الثوري قُتل في غارة على دمشق مطلع الشهر نفسه".

وتابعت "إسرائيل الوحيدة في المنطقة التي تمتلك طائرات من طراز "إف 35" القادرة على الوصول إلى إيران مع تجنب الرادارات".

وسبق لمسؤولين "إسرائيليين" أن المحوا في السنوات الأخيرة إلى إمكانية استخدام هذا النوع من الطائرات في هجمات على إيران.