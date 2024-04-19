هيئة بحرية بريطانية توجه تحذيرا للسفن في الخليج وغرب المحيط الهندي

وطن: أوصت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة، السفن بالخليج وغرب المحيط الهندي بالحذر تحسبا لزيادة نشاط المسيرات في المنطقة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) اليوم الجمعة: "علمنا عن ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران عن طريق وسائل الإعلام، ولاحظت السفن التي تعبر الخليج العربي وغرب المحيط الهندي نشاطا متزايدا للطائرات المسيرة في المنطقة".

وأضافت الهيئة: "لا يوجد حاليا أي مؤشرات على أن السفن التجارية مقصودة".

وأخطرت أطقم السفن القريبة بضرورة "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة".