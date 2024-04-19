وكالة الفضاء الإيرانية: لم يكن هناك أي هجوم جوي او صاروخي على ايران

وطن: أكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية حسين داليريان أنه لم يكن هناك أي هجوم جوي من خارج الحدود على أصفهان أو أجزاء أخرى من البلاد.

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لم يكن هناك أي هجوم جوي من خارج الحدود على أصفهان أو أجزاء أخرى من البلاد، ولم تكن هناك سوى محاولة فاشلة باستخدام مسيرات كوادكوبتر (مسيرات صغيرة بأربع مراوح)، وتم إسقاطها".

وأكد داليريان أن المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام الأمريكية غير صحيحة.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية مقطع فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان بعد أنباء عن هجوم إسرائيل فجر اليوم.

وأكدت الوكالة أن مقطع الفيديو يؤكد أن القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان آمنة وغير مصابة بأي أذى.

وأشارت الوكالة إلى أن الأنباء التي تشير إلى إصابة القاعدة الجوية بأصفهان بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم كاذبة وعارية عن الصحة.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الجمعة عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، بأنه "بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، أشارت التقارير إلى أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي إصابة أو انفجار واسع النطاق ناجم عن أي تهديد جوي".

من ناحية أخرى، أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المرافق المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

وأشارت اللقطات التي سجلها السكان إلى نشاط الأنظمة الدفاعية في بعض مناطق البلاد، والتي تعمل كأنظمة دفاع ضد التهديدات على ارتفاع منخفض جدا، ونشاطها طبيعي تماما في حالة التأهب.

وأكدت "إرنا" أنه لم ترد أي تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن ثلاثة انفجارات سمعت بالقرب من قاعدة جوية للجيش شمال شرقي أصفهان، حيث تم إطلاق دفاعات الجوية ردا على جسم يرجح أن يكون طائرة مسيرة.

كما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن مصدر الانفجار الذي وقع في مدينة تبريز هو تفعيل الدفاع الجوي.