دوي انفجارات عنيفة بمدينة أصفهان الإيرانية وتقارير عن هجوم إسرائيلي

وطن: أفادت وكالة فارس الإيرانية، فجر اليوم الجمعة، بدوي ثلاثة انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني، وسط تقارير عن هجوم الاحتلال الإسرائيلي ردا على ضربات نفذتها إيران ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، نقلا عن تقارير، إن دولة الاحتلال هاجمت أهدافا في إيران.

وذكرت مواقع إيرانية أنه سُمع دوي صفارات الإنذار بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وأشارت إلى تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن "الدفاع الجوي يستهدف عدة مسيرات صغيرة مجهولة في أجواء محافظة أصفهان وسط البلاد".

ونقلت قناة "إيه.بي.سي نيوز" عن مسؤول أمريكي القول، إن صواريخ الاحتلال أصابت موقعا في إيران، في حين قالت رويترز، نقلا عن مسؤول أمريكي آخر، إن صواريخ إسرائيلية تضرب موقعا داخل الأراضي الإيرانية.

وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية تعليق الرحلات الجوية في مطارات طهران وأصفهان وشيراز، عقب الانفجارات.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وكان قادة الاحتلال الإسرائيلي تعهدوا بالرد على الضربات الإيرانية، في ظل تصاعد التحذيرات الدولية والأممية من مخاطر انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية في ظل ارتفاع حدة التوترات.