وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان من مجلس الأمن: إذا ارتكبت "إسرائيل" أيّ حماقة ضد إيران فسنجعلها تندم

وطن: أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أنّ إيران أنهت الردَّ على أهداف عسكرية إسرائيلية، متوعّداً "إسرائيل" بأنها إذا ارتكبت أي حماقة في مهاجمة إيران فـ"سنجعلها تندم على فعلتها".

وقال أمير عبد اللهيان إنّ طهران "ستبقى ملتزمة السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "الحرس الثوري يؤدي دوراً لا يمكن إغفاله في محاربة الإرهاب".

وأكد أمير عبد اللهيان أنّ "حماس حركة تحرّر، بينما إسرائيل قوة احتلال، ومُضيّ الوقت لا يعطيها شرعية حتى لو دامت عقوداً".

وشدّد على أنه "يتعين على مجلس الأمن فرض وقف إطلاق النار في غزة والضفة، وإدخال المعونات، وسحب السلاح الإسرائيلي من غزة, وفرض حظر سلاح على النظام الإسرائيلي".

وأضاف أنّ "على مجلس الأمن دعم محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية، ومحاسبة إسرائيل على قتل الموظفين الأمميين وقتل المراسلين، وبسبب استخدام أسلحة محظورة والتهديد باستخدام سلاح نووي في غزة"، وفق الوزير الإيراني.

المصدر: الميادين.