غالانت لطيارين حربيين: "مهماتنا ستتسع وفُتحت أمامنا مسافات لـ1500 كيلومتر"

وطن: اعتبر وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، اليوم الخميس، أنه في أعقاب الهجوم الإيراني أصبحت أمام الطيارين الحربين في جيش الاحتلال مسافات طويلة لتنفيذ غارات في مناطق بعيدة، وأن لـ"إسرائيل" حرية بالعمل كيفما تشاء.



جاء ذلك خلال زيارة غالانت لقاعدة "تل نوف" الجوية، وشملت محادثة بينه وبين الطيارين الحربيين من سرب شارك في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه (الأراضي الفلسطينية المحتلة) خلال هجومها، ليلة السبت – الأحد الماضية.

وقال غالانت للطيارين، حسب بيان صادر عن مكتبه، إن "قدرتنا على اتخاذ قرارات معقدة وصعبة أحيانا في غرف قيادة الحرب، وخاصة عندما تكون هذه متعلقة بمهمات سلاح الجو وبأمور تحدث بسرعة على الأرض، تكون مقرونة بعلمنا أن لدينا أفضل الأشخاص في السماء، وهذا ينطبق على جميع الجبهات".



وأضاف أن "هذا قد يكون في داخل سرب الطائرات بين طلعة وأخرى، وبرؤيتنا من يوم إلى آخر، ويوجد تغير كبير في الأمور".

واعتبر غالانت أن "لدينا أفضل الأشخاص، وهذا ينجح في الاختبار ويسير بشكل جيد. ولن تتقلص مهماتنا وإنما ستزداد وحسب. وهذا الواقع الذي فيه نُهاجم من 7 جبهات مختلفة هو واقع معقد ويضعنا أمام تحد سيستمر بمرافقتنا".

ولمح غالانت إلى رد "إسرائيلي" محتمل على الهجوم الإيراني، قائلا إن "المسافات التي فُتحت إلى 1500 كيلومتر تغير صورة العالم في الوتيرة، وكذلك في رد الفعل، وفي العملية العسكرية، وعلى دولة إسرائيل أن تعلم أن لديها حرية عمل للقيام بما تشاء، بفضل الحماية التي يوفرها سلاح الجو، وما قمتم به يوم السبت الماضي كان أمرا رائعا جدا".

وأضاف أن "هذا يمنحنا القدرة أن نعلم أنه عندما نردّ، فإنه توجد خلف هذا الأمر بوليصة تأمين، بأن ما يتقرر سيُنفذ، وهذا ربط متواصل منذ سنين. وهذا يوفر أمنا بالغا للجمهور في إسرائيل ولصناع القرار في دولة إسرائيل".



