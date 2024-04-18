القدرة: الاحتلال دمر المنظومة الصحية في غزة ونحتاج لتوفير مستشفيات وفرق طبية

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن جيش الاحتلال "تعمد ارتكاب مجازر وحشية ونفذ إعدامات مباشرة" للكوادر الطبية والمرضى بمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.



وأضاف القدرة اليوم الخميس: أن "الاحتلال تعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمال غزة" مشيرا إلى أن "تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاسمة للمنظومة الصحية في غزة".

وتابع: "أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية، ونطالب بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال غزة".

وأردف: "نحتاج مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة".

وأكد المتحدث باسم الوزارة: "فقدنا كوادر طبية تخصصية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات الطبية منها فحص عينات الأورام وزراعة الكلى وغيرها".

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 33.970، والإصابات ارتفعت إلى 76.770، أغلبيتهم من الأطفال والنساء في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ويواصل جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.



