الأغذية العالمي: 392 شاحنة فقط محملة بالغذاء دخلت القطاع الشهر الجاري

وطن: أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم، الخميس، دخول 392 شاحنة فقط محملة بالغذاء إلى قطاع غزة منذ بداية شهر نيسان/أبريل الجاري، علما أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة كهذه يوميا.



وقال البرنامج الأممي في منشور على منصة "إكس" إنه "دخلت غزة حتى الآن خلال أبريل 392 شاحنة محملة بالأغذية".

وأوضح أن هذا العدد هو "نفس المعدل تقريبا في آذار/مارس، ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير".

وأضاف أنه "خلال هذا الأسبوع عبرت 3 قوافل محملة بغذاء ودقيق يكفي لنحو 80 ألف شخص إلى شمال غزة من معبر إيريز (بيت حانون) للمرة الأولى".



وأكد البرنامج أن "الطريقة الوحيدة لوقف المجاعة هي الوصول المنتظم والمستدام (للمساعدات) ووقف إطلاق النار الإنساني".

وجراء الحرب وقيود الاحتلال، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ 17 عاما.