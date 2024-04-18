الإئتلاف التربوي الفلسطيني يقرع الطبول لحماية التعليم في غزة

وطن: عقد الإئتلاف التربوي الفلسطيني بالتعاون مع الحملتين العربية والعالمية للتعليم اجتماعا هاما لحماية التعليم في غزة بعد الكارثة الإنسانية العامة وفي التعليم خاصة جراء الحرب الهمجية على غزة، في سياق أسبوع العمل العالمي للتعليم في الفترة من 22 إلى 26 إلريل الحالي تحت شعار التعليم التحويلي من أجل دعم حملة التعليم الذي يغير حباة الناس وحقائقهم ، خاصة للأشخاص والمجتمعات المهمشة في العالم.

وقد بدأ الإىتلاف التربوي الفلسطيني بنشر هاشتاجات لحماية التعليم في غزة ، والتي يتبدأ فعاليتها يوم 23 إبريل الحالي من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، وكافة المؤسسات الوطنية ، والإئتلافات التربوية العربية ، والتي سترفع شعارات :

أوقفوا إبادة التعليم في غزة

أقرعوا الطبول لحماية التعليم في غزة

اوقفوا الجرائم الإنسانية ضد المؤسسات التعليمية وكوادرها في غزة

هذا وسيتم اجتماع اليوم للجنة التنسيقية للإئتلاف التربوي الفلسطيني من أجل تنسبق وتنظيم الفعاليات المتزامنة في كافة مديريات التربية والتعليم في الصفة الغربية يوم 23 من الشهر الحالي