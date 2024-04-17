"بلومبرغ" عن هجوم إيران: من أكبر الصليات الباليستية في التاريخ.. وأصابت هدفها

وطن: تحدثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن الردّ الإيراني على "إسرائيل"، مؤكدةً أنّ طهران أطلقت واحدة من أكبر صليات الصواريخ الباليستية في التاريخ.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "الوابل الصاروخي الإيراني أصاب هدفه، وهو النظام الإقليمي".

كذلك، لفتت أنه "سيتم خوض صراع حول مستقبل الشرق الأوسط، وسيكون هذا الصراع طويلاً ومتوتراً ووحشياً في بعض الأحيان".

وفي السياق، ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أنه "لا يوجد دولة في العالم نفذت مثل هذا الهجوم الكبير وبهذا الحجم عبر الصواريخ الباليستية كما فعلت إيران"، مشددة على أن "الحدث أكبر من إسرائيل".

وكانت الوكالة قد أكدت، قبل أيام، أنّ الرد الإيراني على استهداف الاحتلال القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي تخلّله إطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ تجاه الأراضي المحتلة، "يختبر حدود الدفاعات الجوية الإسرائيلية،التي تدعمها الولايات المتحدة".

يُشار إلى أنه في أعقاب الرد الإيراني، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "إسرائيل تعرّضت لإهانة علنية ثقيلة وغير مسبوقة"، مشدّدةً على وجوب "أخذ التهديدات الإيرانية بجدية".

وإذ تحدّث إعلام الاحتلال عن "إنجاز إيران ردعاً مقابل إسرائيل، حيث ستفكّر مرتين في ما ستفعل"، فإّنه أشار إلى أنّ طهران "أثبتت جرأةً وقدرةً ناريةً وعملانية" في عمليتها.

المصدر: الميادين