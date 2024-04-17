الصحة: مئات المصابين بمرض الهيموفيليا ونزف دم في فلسطين تتضاعف معاناتهم جراء العدوان على قطاع غزة

وطن: أفادت وزارة الصحة بأن 560 فلسطينياً يعانون من مرض الهيموفيليا ونزف الدم، بينهم 406 في الضفة الغربية و154 في قطاع غزة قد تضاعفت معاناتهم بسبب عدوان الاحتلال المستمر.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض الهيموفيليا، إلى أن عدد مرضى الهيموفيليا نوع «أ» يبلغ 291 شخصا بنسبة حوالي 52%، إضافة إلى 67 حالة هيموفيليا من النوع «ب» بنسبة حوالي 12%.

وأضافت وزارة الصحة أن نسبة حدوث المرض نوع «أ» حوالي 11/ 100000 نسمة في حين يبلغ حدوث مرض هيموفيليا نوع «ب» حوالي 2.6 / 100000 نسمة من عدد السكان، ويتم تشخيص المرضى عن طريق مجموعة من الفحوص المخبرية تشمل عدد الدم الكامل وفحوص التجلط وعوامل التجلط الثامن والتاسع بالاضافة للفحوص الوراثية.

معاناة مضاعفة في غزة

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار إن معاناة مرضى الهيموفيليا ونزف الدم تتضاعف في قطاع غزة، نتيجة العدوان المستمر، وتدمير الاحتلال للبنية التحتية في القطاع الصحي.

وأضاف أن وزارة الصحة عملت على إرسال شحنة أدوية وعلاجات لهذه الشريحة من خلال مؤسسة التعاون الإيطالية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد جرى توزيعها على المرضى.

وتابع أن تدمير البنية التحتية في المراكز الصحية والطبية في قطاع غزة، حرم المرضى من الحصول على العناية الطبية اللازمة.

ودعا النجار المواطنين إلى استمرار التبرع الطوعي بالدم، لما له من دور في إنقاذ هؤلاء المرضى.