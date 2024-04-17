ارتفاع عدد الإصابات إلى 11 جراء صواريخ أطلقت من لبنان نحو عرب العرامشة بالجليل الغربي المحتل

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صاروخا أطلق من لبنان سقط على مبنى في عرب العرامشة بالجليل الغربي المحتل وأدى لإصابة 11 مستوطن بينهم جنود من جيش الاحتلال أحدهم بحالة خطيرة.



وذكر موقع "يدعوت أحرنوت" العبري أنه تم إطلاق عدة قذائف باتجاه منطقة الجليل الغربي المحتل، وأصابت إحداها بشكل مباشر المركز المجتمعي في عرب العرامشة، حيث أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

وذكرت نجمة داود الحمراء أنه تم إطلاق مروحيات عسكرية إلى مكان الحادث، وحسب المعلومات فإن أضرارا لحقت بمروحية تابعة لجيش الاحتلال أثناء قيامها بإنقاذ الجرحى.



كما طلب الجيش من المستوطنين في المستوطنات الحدودية مع لبنان البقاء قرب الملاجئ، ودوت صافرات الإنذار في عرب العرامشة بالتزامن مع عملية إجلاء المصابين بحسب ما أفادت به المصادر العبرية.



فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، في بيان أنه "ردا على اإغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".



