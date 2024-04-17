الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدت في غزة

وطن: أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الثلاثاء، استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة في قطاع غزة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.



وقالت الهيئة، في بيان: "أكثر من عشرة آلاف امرأة قُتلت في غزة، والناجيات من القصف والعمليات البرية الإسرائيلية تشردن وأصبحن أرامل ويواجهن المجاعة؛ مما يجعل الحرب على غزة أيضا حربا على النساء".

وخلفت الحرب على غزة 33 ألفا و843 شهيدا و76 ألفا و575 جريحا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الثلاثاء.



وقدّرت الهيئة، وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجود 19 ألف طفل يتيم؛ جراء استشهاد 6 آلاف أم في غزة.

وتابعت: "ولا تستطيع أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة الحصول على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد 6 أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية".

وأكدت أن "الحصول على المياه النظيفة أمر بالغ الأهمية خاصة للأمهات المرضعات والحوامل، اللواتي لديهن احتياجات مائية يومية أكبر".

ودعت الهيئة إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية".

وتواصل قوات الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



