الولايات المتحدة تعلن عزمها فرض عقوبات جديدة على إيران

وطن: كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، في أعقاب الهجوم الذي شنته على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سوليفان، إن "العقوبات الجديدة ستشمل برنامج الصواريخ والمسيّرات الإيراني وكيانات تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع"، مشيرا إلى أن بلاده "تتوقع أن يحذو حلفاؤها حذوها".

وأضاف أن بلاده ستواصل تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي في الشرق الأوسط لتقويض قدرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وفي وقت سابق من امس الثلاثاء، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن "بعض الدول الأعضاء تريد توسيع العقوبات ضد طهران، وسوف يبدأ السلك الدبلوماسي للاتحاد العمل على هذا الاقتراح".

وذكر في تصريح صحفي عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت، أن المقترح "سيوسع العقوبات التي تهدف إلى منع توريد الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا، وسيشمل توريد الصواريخ أيضا، وقد يشمل أيضًا تسليمها إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط"، حسب وكالة الأناضول.

وفي 13 نيسان/ أبريل الجاري، شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق".

وأعلنت إيران عبر تلفزيونها الرسمي إطلاق مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه الاحتلال، ردا على استهداف الاحتلال للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.