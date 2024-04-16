الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقله من الفندقومية جنوب جنين

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على شاب، مساء اليوم الثلاثاء، في قرية الفندقومية جنوب جنين، قبل أن تعتقله، وذلك خلال اقتحامها للقرية.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر والقرية، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما اعتدت بالضرب على شاب-لم تعرف هويته بعد، قبل أن تعتقله.