الاحتلال يشن غارات على بلدة الضهيرة وطير حرفا بالجنوب اللبناني

وطن: شنّ طيران جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عدة غارات استهدفت بلدة الضهيرة بينما قصفت مدفعيته بلدة طير حرفا جنوب لبنان.

يأتي ذلك اثر سلسلة هجمات جوية وقصف بالمدفعية نفذها أمس الأربعاء على مواقع استهدفت محيط بلدات في الجنوب اللبناني.



من جهته، أعلن حزب الله، أمس الأربعاء، استهداف مواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية، فيما دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في الأراضي المحتلة للتحذير من "هجمات صاروخية وتسلل مسيرة".

ومنذ بداية القصف المتبادل، استشهد في لبنان 359 شخصا على الأقل، بينهم 236 مقاتلا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

