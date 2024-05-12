"الغارديان": "إسرائيل" معزولة خارجياً ومنقسمة داخلياً

وطن: أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ "إسرائيل" معزولة في الخارج ومنقسمة في الداخل، مشيرةً إلى أنّ رفح، جنوبي قطاع غزة، تشكّل الآن خياراً قاسياً بالنسبة لـ"إسرائيل".

وأقرّت الصحيفة، في تقرير اليوم الأحد، أنّ استمرار حكومة الاحتلال في الحرب منذ أكثر من 7 أشهر لم يؤدِ إلى "تدمير" حماس، معترفةً أنّ المقاومة الفلسطينية "لا تزال تسيطر على مصير الأسرى"، الذين تتدهور حالتهم ويموتون في الأسر.

وكشفت "الغارديان" أنّ تقييم جيش الاحتلال بأنه قتل ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف مقاتل فلسطيني يعدّ مبالغاً فيه على نطاق واسع.

وانتقدت الصحيفة البريطانية السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال، تحت مسمّى "النصر الكامل"، مشددةً على أنّها أدت إلى "أكبر عزلة عالمية في تاريخ إسرائيل".

وأوضحت أنّه قبل إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقف شحنة أسلحة إلى "قوات الاحتلال"، كانت كندا وإيطاليا قد أعلنتا ذلك.

وذكرت، في سياق قطع العلاقات مع الاحتلال، أنّ كولومبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، وأعلنت تركيا فرض حظر تجاري عليها، قد تعلّقه، مشيرةً إلى أنّ "التهديد يشكّل قنبلة اقتصادية ودبلوماسية".

وأشارت "الغارديان" إلى أنّ حكومة الاحتلال تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، ويلوح في الأفق شبح أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ورأت الصحيفة البريطانية أنّ "إسرائيل" تعيش عزلة، مشيرةً إلى أنّ ذلك يتجلّى في الاحتجاجات التي تجتاح الجامعات الأميركية والبريطانية والأوروبية.

ولفتت أيضاً إلى طرد الأكاديميين "الإسرائيليين" من المحافل الدولية، وإلى أنّ رحلات الطيران تواجه صعوبة السفر إلى "إسرائيل"، ممّا يعزّز الشعور بالعزلة.

وعلى صعيد الوضع الداخلي "الإسرائيلي"، أشارت "الغارديان" إلى أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي لا يزالون مشرّدين، مضيفةً أنّ الحرب تقلّص دخلهم وصحتهم العقلية.

وشدّدت على أنّه "في كل يوم يموت الجنود في غزّةّ من أجل تحقيق النصر الكامل الذي لا يتحقّق أبداً"، مشيرةً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تثبت بعد قدرتها على تحقيق هذا الهدف.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنّ الأدلة تشير إلى الفشل "الإسرائيلي" في الحرب على غزّة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم 219 ملحمة "طوفان الأقصى" رداً على عدوان الاحتلال على قطاع غزّة، وتتصدّى لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور القطاع كافة.

وتكبّد المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الخسائر المادية والبشرية في الاشتباكات التي تخوضها وفي الكمائن التي تنصبها وتوقع بها جنود جيش الاحتلال.