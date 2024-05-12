الكشف عن تفاصيل جديدة عن اغتيال رجل الأعمال "الإسرائيلي" في مصر

وطن: كشفت مجموعة تطلق على نفسها اسم "طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح"، تفاصيل جديدة حول اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية.

وأظهر الفيديو الجديد أن المجموعة المسلحة اخترقت هاتف رجل الأعمال، وراقبت تحركاته عن كثب، موثقة صلاته بالاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة تجنيده شبانا في مصر لصالح الاحتلال.

وقالت المجموعة، التي حملت اسم المجند المصري محمد صلاح٬ الذي نفذ العام الماضي عملية بالقرب من معبر العوجة٬ أسفرت عن مقتل

ووجهت المجموعة رسائل إلى الشعب المصري، قالت فيها: "شعبنا لن يسمح بأي نشاط للموساد وعناصره على أرضه، وإن خيانة النظام الحاكم لن تمنع المصريين من الوصول إلى العملاء ومحاسبة الخونة".

وقالت المجموعة في بيان تبني العملية، إنها "خطوة على طريق كفاح الشعب المصري ضد العدو الصهيوني منذ حرب عام 1948، واستمرار للعمليات الفدائية للشهيد سليمان خاطر وأيمن حسن ومجموعة ثورة مصر والشهيد البطل محمد صلاح".