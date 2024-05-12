"المالية": الرواتب الثلاثاء بنسبة 50% بحد أدنى 2000 شيقل

وطن: أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، انها ستصرف رواتب الموظفين، بعد غد الثلاثاء، بنسبة 50% وبحد أدنى 2000 شيقل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "نظرا لعدم تحويل إسرائيل لأموال مقاصة شهر نيسان لغاية الآن، فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة، ستقوم بصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2024 بنسبة 50% وبحد أدناه 2000 شيقل".

وأكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



