استشهاد المقاوم سامر رمانة في مخيم بلاطة

وطن: أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا في مدينة نابلس استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية ان الشهيد هو سامر رمانة من البلدة القديمة وقد استشهد اثر تعرضه لاصابة مباشرة بالرأس في مخيم بلاطة

ونعت مجموعة "عرين الأسود" الشهيد سامر رمانة (27 عامًا)، وقالت إنه "أول من لبى نداء الدين والوطن" عند اقتحام جيش الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم.

واندلعت فجر الأحد اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس ، في حين نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة على المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم ونشرت قناصة في عدد من المباني، بينما جرافة عسكرية أزالت سواتر عند مداخل المخيم.

وقال مواطنون إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين والقوات المقتحمة.

وقالت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت موقعا بالمخيم.