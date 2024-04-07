رداً على قصف البقاع.. حزب الله يستهدف ثكنة "كيلع" وقاعدة "يوآف" في الجولان المحتل

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عملياتها ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته، وكذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية.

وأعلنت المقاومة، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا مقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي والصاروخي في ثكنة "كيلع" والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في "يوآف" في الجولان السوري المحتل.

وقالت المقاومة إنّ هذه العملية، التي نفذت بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" جاءت رداً على اعتداء الاحتلال على منطقة البقاع، ودعماً لغزة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بأن رشقات صاروخية كثيفة أطلقت من لبنان في اتجاه مواقع الاحتلال في الجولان السوري المحتل، حيث دوّت صفارات الإنذار.

وأكدت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا مربضاً ‏مستجداً لمدفعية جيش الاحتلال في محيط موقع "المنارة" بقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق، نشر الإعلام الحربي مشاهد توثق إسقاط المقاومة، طائرة "هرمز 900" الإسرائيلية المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية.

وسبق أن استهدفت المقاومة الإسلامية، في 24 آذار/مارس الماضي، ثكنة "كيلع" وقاعدة "يوآف" بـ 60 صاروخ كاتيوشا عندما كانت قوة من لواء "غولاني" تتدرب هناك بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك رداً على قصف الاحتلال ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك.

وبعد هذا الاستهداف بيومين، أكدت المقاومة استهدافها ثكنة "يردن" الإسرائيلية في الجولان المحتل أيضاً، بأكثر من 50 صاروخ "كاتيوشا"، رداً على اعتداء إسرائيلي على البقاع.

وأوضحت المقاومة، أنّ هذه الثكنة هي "مقر القيادة ‏الرئيس في زمن الحرب" لدى الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: "الميادين"