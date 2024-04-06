حزب الله يسقط طائرة "هرمز 450" في أجواء لبنان.. والاحتلال يُقرّ ذلك

وطن: أعلن حزب الله، اليوم السبت، إسقاط طائرة ‏مسيرة مسلحة للاحتلال، من نوع "هرمز 450"، فوق الأراضي اللبنانية.

واقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صاروخ أرض - جو في اتجاه طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في الأجواء اللبنانية، أسفر عن إصابتها وسقوطها، مشيراً إلى أنّ الحادث قيد المراجعة.

وكانت المقاومة أعلنت، أواخر شباط/فبراير الفائت، إسقاط مسيرة إسرائيلية من الطراز نفسه، بصاروخ أرض جو، فوق منطقة إقليم التفاح، جنوبي لبنان.