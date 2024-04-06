بـ"البركان".. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف "المالكية" و"جل العلام"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، في بيان اليوم السبت، أنّ مقاتليها استهدفوا موقع "‏المالكية" التابع للاحتلال بصاروخ "بركان"، مؤكدة تحقيق إصابة دقيقة، وذلك في إطار دعمها للشعب الفلسطيني، وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة.

كما استهدفت موقع "‏جل ‏العلام"، وانتشاراً لجنود الاحتلال بين الموقع ومستوطنة "شلومي" بصواريخ "بركان"، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة وإسناداً لمقاومته، وردّاً على ‏اعتداءات العدو على القرى والبلدات الجنوبية وتحديداً في بلدة مرجعيون".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، صباح اليوم السبت، استهدافها تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "راميا" عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

كما أفادت مصادر محلية، في جنوب لبنان، بأنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت أطراف بلدة طير حرفا، وبلدة الضهيرة.

وأشارت إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة الناقورة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.