جيش الاحتلال يعترف بإصابة 8 جنود في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطن: أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 8 جنود في معاركه مع المقاومة في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد مصابيه منذ بداية "طوفان الأقصى" إلى 3160 مصاباً.

وكان جيش الاحتلال قد أقرّ أيضاً، في وقت سابق اليوم، بإصابة جنديٍ بجراح خطيرة في اشتباك مع المقاومة في جنوبي غزة، أمس.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين، في مختلف محاور القطاع، والتي احتدمت اليوم في المحورين الشرقي والجنوبي لمجمع الشفاء الطبي، شمالي قطاع غزة، وفي حي الأمل ومحيطه غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

وقبل أيّام، تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى العدد المرتفع لقتلى وجرحى جيش الاحتلال، في المعارك التي يخوضها مع المقاومة في قطاع غزة، والتي تعادل حجم لواءٍ في "الجيش".

وإذ يشدّد جيش الاحتلال الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك البرية في القطاع، سعياً لإخفاء حجم خسائره، تُظهر البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر بكثير مما يعلن.

المصدر: "الميادين"