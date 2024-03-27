جيش الاحتلال : بعض مرافق حماس لإنتاج الأسلحة لا تزال سليمة

وطن: نقلت صحيفة "التلغراف" عن مصدر في استخبارات الاحتلال الإسرائيلي قوله إن اسرائيل كانت تعتقد بإمكانية القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب دعم واشنطن، لكن هذا تغير الآن.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن بعض مرافق حركة حماس لإنتاج الأسلحة الموجودة تحت الأرض في غزة لا تزال سليمة.

وأفاد بأن عدم دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى رفح بقوة، يعني أن بقاء حماس هو الاحتمال الأرجح، وفق تعبيره.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلت عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إنه لا توجد مؤشرات حاليا على أن الجيش سيكون قادرا على إنقاذ مزيد من الأسرى، أو قتل مزيد من قادة حماس.

وأضافت المصادر أنه لا يزال بإمكان حماس العودة بسهولة إلى المناطق التي كان الجيش قد سيطر عليها سابقا، في ظل غياب خطة مستقرة لإدارة غزة بعد الحرب.

المصدر : "تلغراف"+ "الجزيرة"