مسيرتان غرب جنين تنديدا بإعدام الشهيدين عابد وشواهنة

وطن: ندّد مشاركون، اليوم السبت، في مسيرتين نظمتا في مسقط رأس الشهيدين مصطفى سلطان عابد (22 عاما)، وأحمد محمد شواهنة (21 عاما) غرب جنين، اللذين ارتقيا بعد منتصف الليلة برصاص الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري، بجريمة اعدامهما، وباحتجاز جثمانيهما.

وجابت المسيرتان اللتان نظمتا بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات البلدتين، الشوارع، وسط ترديد الهتافات المنددة بإعدام الشهيدين، واحتجاز الاحتلال جثمانيهما، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود للتصدي لعدوان وجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.