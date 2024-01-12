كتيبة طولكرم تخوض اشتباكات مع الاحتلال وتصيب آلياته إصابات مباشرة

وطن: أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم في مخيم نورشمس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن جنود الكتيبة تمكنوا من تنفيذ عملية تفجير عبوة المحمود 7 في جرافة من نوع D9 وقد تم إنهاء خدمتها وتحقيق إصابة ومقتل من فيها، وذلك في وسط المخيم.

وأكدت السرايا في بلاغ عسكري صباح اليوم الجمعة، أن "وحدة الهندسة في كتيبة طولكرم تمكنت من تفجير عبوة (الغيث7) في جيب عسكري من نوع ( نمر ) في حارة الشهداء في مخيم نور شمس، حيث تم تحقيق إصابات مُحققة".

وكانت كتيبة طولكرم قد أعلنت أن مقاتيلها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وفرضت حصاراً على مخيم نور شمس وقامت بأعمال تجريف وتخريب للبنى التحتية وممتلكات المواطنين.

مؤكدة إن ما تقوم به جرافات الاحتلال وقواته من تدمير للبنى التحتية وممتلكات المدنيين داخل المدينة ومخيماتها لهو دليل واضح على عجزهم المعهود في كل مرة يحاولون القضاء على هذا المشروع الجهادي، فستكون الخيبة موعدهم كل مرة.