السفارة الفلسطنية في المجر تحيي يوم الشهيد الفلسطيني

وطن: أحيت سفارة دولة فلسطين في المجر يوم الشهيد الفلسطيني بالتوازي مع سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية في ظل استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على فلسطين وحرب الإبادة في قطاع غزة.

واستقبلت السفارة بالعاصمة المجرية "بودابست" عدد من مناصري القضية الفلسطينية، وابناء الجالية الفلسطينية، وبمشاركة عضو المجلس الوطني الفلسطيني مروان السلطي، وامين سر حركة فتح في المجر منير السلطي، ورئيس الجالية الفلسطينية غالب محاريق إلى جانب أعضاء من الهيئة الإدارية للجالية.

وقال السفير الفلسطيني د. فادي الحسيني في كلمة له "اهمية احياء يوم الشهيد الفلسطيني، وشدد على ضرورة التمسك بجميع المناسبات الوطنية، والحفاظ على العادات الفلسطينية، بما يضمن استمرارية التماسك بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج.

واكد الحسيني "أننا في يوم الشهيد الفلسطيني نحيي ذكرى شهداء فلسطين في الداخل والخارج، ممن استشهد في السابق ومن يستشهد اليوم، من القادة والأفراد، وصولاً للرضع والأطفال".

وقدم الحسيني التحية والتقدير للمناصرين المجريين والأجانب على جهودهم الكبيرة والمتنوعة خلال الفترة الماضية والتي كان لها اثر واضح في إبراز حجم الإجرام الاسرائيلي بحق شعبنا، وتسليط الضوء على حق الشعب الفلسطيني المشروع بحريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي نهاية الفعالية وضع العديد من الحضور أكاليل الورود على أبواب السفارة تخليداً لأرواح شهداء فلسطين.