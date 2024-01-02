الاحتلال يقتحم مدينة ومخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومحيط مخيمها، وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع الشبان.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الآليات العسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور ودوت صفارات الانذار التحذيرية في المدينة والمخيم وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين في حارة الدمج والجابريات غربي المخيم، وفي خلة الصوحة، وشارع نابلس فيما استهدف المقاومين قوات الاحتلال بعبوات متفجرة في بداية الاقتحام، حيث تم قطع التيار الكهربائي عن بعض احياء جنين ومخيمها.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل

وقد اعلنت كتائب القسام مجموعات قباطية انه "في عملية مشتركة مع سرايا القدس كتيبة جنين، يقوم مقاتلونا بإمطار آليات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

يتبع..