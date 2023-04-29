رغم تعهدات الهدنة.. ضربات المدفعية والطيران تهز الخرطوم

وطن: قال شهود إن ضربات بالطائرات والدبابات والمدفعية هزت العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة بحري المجاورة في انتهاك لتمديد مدته 72 ساعة للهدنة أعلنه الجيش وقوات الدعم السريع.

ففي منطقة الخرطوم، هزت تفجيرات وإطلاق نار كثيف وتفجيرات الأحياء السكنية. وتصاعدت أعمدة الدخان فوق بحري.

وقالت محاسن العوض (65 عاما) وهي من سكان بحري "نسمع أصوات الطائرات والانفجارات. لا نعرف متى سينتهي هذا الجحيم".

وأضافت "نحن في حالة خوف دائم على أنفسنا وأطفالنا".

ويوجه الجيش السوداني ضربات جوية بطائرات مقاتلة أو مُسيرة لقوات الدعم السريع المنتشرة في أحياء بالعاصمة حيث يعاني الكثير من السكان من صعوبة الحصول على الغذاء والوقود والمياه والكهرباء.

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بانتهاك اتفاق هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية من خلال شن ضربات جوية على قواعدها في أم درمان، المدينة المقابلة للخرطوم على الضفة الأخرى من النيل، وجبل الأولياء، فيما ألقى الجيش بالمسؤولية على قوات الدعم السريع في انتهاك اتفاق الهدنة.

ومن المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار حتى منتصف ليل الأحد.

وعلى الرغم من الدعوات العالمية لإجراء محادثات، قال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه من غير المقبول الجلوس مع رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي وصفه بأنه "زعيم التمرد".

وقال دقلو، المعروف باسم حمديتي إن قوات الدعم السريع لن تجري محادثات حتى انتهاء القتال. وقال بأن القوات المسلحة تقصف مقاتليه بلا هوادة، وألقى على البرهان بمسؤولية العنف.

وقال دقلو "أوقفوا القتال. بعد ذلك يمكننا إجراء مفاوضات".

(المصدر- سكاي نيوز)