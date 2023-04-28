وزير خارجية إيران: فتح السفارتين في السعودية وإيران في الأيام القليلة المقبلة

وطن: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة أنه وجه دعوة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة طهران وقد رحب بالدعوة.

وفي مؤتمر صحفي له بمبنى السفارة الإيرانية لدى لبنان، قال حسين أمير عبد اللهيان: "تلقيت دعوة من وزير الخارجية السعودي لزيارة المملكة وسأقوم بتلبيتها".

وأردف: "اتفقنا على افتتاح السفارات والقنصليات في طهران والرياض خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "أولويات سياسة إيران الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصا".

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان.

وتابع: "عمان والعراق لعبا أدوارا بالغة الأهمية والإيجابية في التواصل بين إيران والسعودية ما أدى إلى عودة العلاقات".

واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "نعتبر أن التطورات الإيجابية الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان يحتل مكانة مؤثرة في هذه المنطقة".