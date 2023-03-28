الاحتلال يهدم منشأة تجارية في دير بلوط غرب سلفيت

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، إن جرافات الاحتلال هدمت منشأة على مساحة 350 مترا مربعا، مقسمة إلى قسمين: منجرة، و"بركس" لتربية المواشي، تعود ملكيتها للمواطن جميل عبد الوهاب عبد الله.

وأضاف نمر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان الذين حاولوا التصدي لجرافاتها، واعتدت على شابين بالضرب.