المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي يلتقي رئيس مجلس الأعيان الاردني فيصل الفايز

وطن: التقى أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي برئاسة الرئيس علي ناصر محمد، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الاردني الذي رحّب بالمجموعة وأشاد بجهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلام العربي، وإنهاء الخلافات والنزاعات العربية، ودعم الحلول الدبلوماسية والحوار لاحتواء هذه الصراعات والنزاعات المسلحّة.

ومن جانبه شكر ناصر الرئيس الفايز على استضافته لوفد المجموعة وأعرب عن شكره للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لجهوده المتواصلة في رأب الصدع العربي. جدير بالذكر ان مجموعة السلام العربي قد جرى تأسيسها في الأردن بموجب قانون الجمعيات الاردني كجمعية اقليمية دولية. وكانت فكرة تأسيس المجموعة انطلقت من الأردن بمبادرة مفكرين وسياسيين عرب من معظم الدول العربية مؤكداً على ماتمثلّه هذه المجموعة من حاجة ماسّة في ظل ما تعانيه بلداننا العربية من صراعات وحروب ونزاعات استنزفت وتستنزف مقدرات الامة العربية وتعيق ازدهارها وتنميتها.

وضم الوفد، رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران، والوزير سمير الحباشنة والوزير عبد الله عويدات، والكاتب والمفكر العراقي عبد الحسين شعبان، والكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي. والكاتب والمفكر الإماراتي يوسف الحسن، والدكتور شيرزاد النجار، والسيدة نجلاء حمد المنسّق العام للمجموعة والسيّد عمّار علي عضو مجموعة السلام العربي لفئة الشباب والسيدة سوزان ابو حسن من لبنان.