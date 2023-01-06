كشف تفاصيل ولادة كتيبة جنين وعرين الأسود .. القائد العام لسرايا القدس أكرم العجوري: ما يُعد للاحتلال في المنطقة "شيء كبير"

رام الله - وطن: كشف برنامج ما خفي أعظم الذي يبث عبر قناة الجزيرة، مساء اليوم الجمعة 6 يناير 2023 خفايا جديدة متعلقة بعمل كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي ومجموعات عرين الأسود في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وبعض المعلومات المتعلقة بعمل المقاومة في قطاع غزة.

وتخلل البرنامج عرض مقاطع فيديو مصورة لعمليات تصنيع العبوات بطرق محلية يقوم بها عناصر المقاومة، إلى جانب لقطات لتجارب عملية التصنيع مع عملية استهداف تعرض لها رتل عسكري إسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم جنين.

وأشارت الحلقة إلى أن الشهيد جميل العموري أول المؤسسين لكتيبة جنين، واجتمع حوله شبان المخيم، حيث بدأوا باستهداف نقاط التماس مع الاحتلال مع معركة سيف القدس.

وبالتوازي مع ذلك، عرض البرنامج تفاصيل جديدة عن مجموعات عرين الأسود ومقابلة مع قائدها "أبو فلسطين" إلى جانب الكشف عن تفاصيل متعلقة بعملية "شافي شامرون" التي أدت لمقتل جندي إسرائيلي برصاص أحد مقاومي المجموعة.

وقال أحد منفذي عملية شافي شمرون قبل ثلاثة أشهر للبرنامج: "نجحنا بتنفيذ العملية، وأفرغنا مخزن بندقية كامل تجاه جيش الاحتلال، وأحد الجنود في نقطة المراقبة كان خائفاً ولم يُطلق رصاصة واحدة، وقُتل جندي بالعملية". حسب قوله

وعرض التحقيق رسالة مسربة من المعتقل السياسي والمطارد مصعب اشتية الذي اعتقلته السلطة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث تحدث عن صدمته باستشهاد رفيقه في المجموعة وديع الحوح بعد 4 أيام من استشهاده.

وخلال الرسالة تحدث اشتية عن ظروف الاعتقال الصعبة التي يواجهها لدى الأجهزة الأمنية وتدهور حالته الصحية جراء استمرار اعتقاله منذ أشهر.

وتحدث مقاتلو عرين الأسود عن عروض تلقوها من قبل السلطة الفلسطينية من أجل تفكيك المجموعة، من خلال عروض مالية وشراء الأسلحة النارية مقابل شقق وسيارات.

وخلال التحقيق كشف قائد سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اكرم العجوري النقاب عن أن كتيبة جنين تضم عشرات المقاتلين المجهزين، لافتا أن الجهاد الإسلامي هو من تحكم بإيقاع المقاومة في جنين بتأسيسه كتيبة جنين.

وأشار العجوري الى أن الشهيد جميل العموري كان أول المؤسسين لكتيبة جنين، واجتمع حوله شبان المخيم، حيث بدأوا باستهداف نقاط التماس مع الاحتلال مع معركة سيف القدس بدأت كتيبة جنين.

وأشار الى أن ما حدث في جنين هو تراكم طبيعي لمخيم جنين منذ 20 عام، يظهر أبطاله وشجاعة اهله.

وقال العجوري: كتيبة جنين في طور البناء والتصاعد وعدد عناصرها كبير والعشرات منهم مجهزين بالسلاح والخبرة وحاضنتهم الشعبية بالمئات.

وأشار الى أن هناك تعاون كبير كان بين كتيبة جنين ونابلس مع الشهيد إبراهيم النابلسي والشهيد الشيشاني من قبله.

وتابع قائلاً: ""كل بيت في جنين لا يخلو من شهيد وما يجري في جنين ومخيمها هو إرث تاريخي وطبيعي وليس مستغرباً".

وتحدث العجوري عن محاولة اغتياله في دمشق عام 2019، لافتاً الى أن العدو بطبيعته غادر، ولا نتوقع منه خلاف ذلك، ونعلم أن من سبقنا أفضل منا بالأداء والتأثير.

وأضاف: "هناك طرف يساعد العدو ضد المقاومة وساعده في محاولة اغتيالي التي استشهد فيها نجلي في دمشق عام 2019".

في سياق آخر قال القائد العجوري إن أولوية نتنياهو إكمال مشروع التطبيع وجيشه عاجز عن خوض معارك مفتوحة بالمنطقة.

كما تحدث مسئول الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي حول عملية حومش قائلاً: "إن عملية حومش كانت تستهدف الأسر والقتل في جنود الاحتلال وقضية الأسرى من أهم القضايا".

وكشفت سرايا القدس تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها والرد بعملية عبر مجندين مزدوجين، مشيراً الى أن "المجنـد 206" خدع ضابط المخابرات الإسرائيلي، وعاد بعد تأدية مهمته كاملة المكلف بها من سرايا القدس.

وأوضح أن مجند مزدوج نجح في تصوير ضابط مخابرات إسرائيلي سرا التقاه في القدس قبل أن يعود إلى غزة.

ولفتت سرايا القدس الى أن العملية الأمنية أحبطت اغتيال قائد بسرايا القدس وكشفت عن خيوط وأساليب تجنيد الشاباك لفلسطينيين.

وقال العجوري إن "هناك تنسيق على مستوى كبير بيننا وبين كتائب القسام والجهات الأمنية في قطاع غزة، تمكننا من تحقيق نجاحات".

وأكد مسؤول الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي القائد أكرم العجوري أن أي معركة مفتوحة قادمة مع الاحتلال ستكون لها ما لها من نهاية، لافتا ان محور المقاومة أعد الكثير للاحتلال في المنطقة.