الأسيران الشقيقان أحمد وعدال موسى يستأنفان إضرابهما عن الطعام

وطن: قالت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى، إن الأسيرين الشقيقين عدال وأحمد موسى من بيت لحم، استئنفا إضرابهما المفتوح عن الطعام بعد تنصل الاحتلال من تعهداته بشأن عدم تمديد اعتقالهما الإداري.

والشقيقان موسى من بلدة الخضر ببيت لحم، خاضا أضرابًا سابقًا عن الطعام، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب 2022، رفضًا لاعتقالهما الإداري، وأصدر الاحتلال الإسرائيلي بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال مدة 3 أشهر.

والمعتقل أحمد (44 عامًا) معتقل سابق، كان نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 شهرًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، ومتزوج وأب لسبعة أبناء.

أما عدال (34 عامًا) فأمضى سابقًا في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.