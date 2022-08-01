الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمود حجير صعبة وتمديد توقيفه لـ 8 أيام

وطن: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين نسيم أبو غوش، بصعوبة الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمود خالد حجير (23 عاماً) من مدينة نابلس.

وأوضح أبو غوش أن المصاب حجير محتجز حالياً داخل قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس الصناعي والتخدير بمستشفى "بيلنسون" الإسرائيلي.

وأضاف أنه جرى اليوم عقد جلسة محكمة للمعتقل حجير، وتم تمديد توقيفه لـ 8 أيام، وعُقدت الجلسة دون حضوره نظراً لسوء وضعه.

جدير ذكره أن الشاب حجير هو أحد أفراد الشرطة الفلسطينية ، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله الأسبوع الماضي بالقرب من حاجز "حوارة" العسكري بعد إصابته بجروح حرجة.