"التربية" تطلق المنتدى الأول لرياض الأطفال

وطن: أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع ممثلي الدول الداعمة لقطاع التعليم عبر سلة التمويل المشترك ومؤسسة "أنيرا"، فعاليات المنتدى الأول لرياض الأطفال في فلسطين، تحت شعار: "تشجيع الالتحاق".

وشارك في هذا المنتدى كوادر ومسؤولون من الوزارة ومديرياتها وخبراء وشركاء وطنيون ودوليون ومهتمون بهذا القطاع الحيوي.

وفي الافتتاح، تم التأكيد على أهمية المنتدى الذي يؤسس لمنطلقات من شأنها تطوير قطاع رياض الأطفال في فلسطين، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بهذا المجال؛ وبما ينسجم وأولويات الوزارة، ويعبر عن الاهتمام بهذه المرحلة التي تشكل كينونة الطفل وكيانه ونموه وانخراطه في بيئته.

وتخلل المنتدى جلسات حوارية ومتخصصة؛ حيث تم استعراض واقع رياض الأطفال في فلسطين، وأبرز البيانات حول واقع التعليم في الطفولة المبكرة، والتحديات التي تواجه تلبية احتياجات الرياض.

كما ناقش المشاركون الشراكات وتوسيع نطاق التعليم ما قبل المدرسي، عبر تجارب دولية من فنلندا وإيطاليا والبنك الدولي، وتقديم أمثلة عن واقع رياض الأطفال، بالإضافة إلى السياسات التي تتبناها الوزارة؛ لتعزيز الالتحاق بالرياض، وغيرها من التوجهات المستقبلية.

وخرج المنتدى بمجموعة توصيات ومقترحات كان من أبرزها؛ تنسيق الجهود وتعظيم التدخلات، وتبني برامج لإسناد الرياض الخاصة في المناطق التي تشهد معدلات التحاق دون المعدل الوطني، علاوة على تطوير أهداف ونشاطات خاصة بتعزيز الالتحاق لإدراجها في خطة التنمية الوطنية، وأهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة عن واقع رياض الأطفال.