هيئة سوق رأس المال تفتتح معمل الصحافة المالية بنسخته الثالثة

وطن: افتتحت هيئة سوق رأس المال ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، معمل الصحافة المالية في دورته الثالثة.

وحمل المعمل عنوان التأجير التمويلي والشمول المالي في فلسطين، ضمن شراكة الهيئة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي عبر وزارة المالية الفلسطينية.

وقال مدير العلاقات العامة والدولية في الهيئة كايد ميعاري، إن هذا البرنامج جزء من برامج التوعية المالية للمواطنين والمتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد عمق الشراكة والتعاون مع نقابة الصحفيين ووكالة التعاون الإيطالي في تطوير صحافة اقتصادية متخصصة في مجال القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر ضرورة تعزيز أواصر الشراكة مع الهيئة في سبيل تطوير صحافة اقتصادية متخصصة.

واستعرض أبو بكر جهود الهيئة في هذا المجال عبر تأسيس شبكة الصحفيين الاقتصاديين التي تبلي بلاء حسنا في تطوير برامج تدريبية تخصصية في مختلف المجالات.

وفي السياق، أكد طه أحمد، ممثلا عن وزارة المالية، أهمية قطاع التأجير التمويلي في تحقيق الشمول المالي والوصول للفئات المهمشة في فلسطين وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة سوق رأس المال وشراكتها الفاعلة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي عبر وزارة المالية.

بدوره، أشاد مدير برنامج التعاون الاقتصادي في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد مصلح بالجهود التي تبذل في سبيل التنمية الاقتصادية، وإيجاد سبل جديدة ومبتكرة لتعزيز الشمول المالي الذي يقع في سلم أولويات التعاون بين الوكالة والحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد.

ويستمر المعمل لمدة يومين بمشاركة مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين وممثلي شركات التأجير التمويلي في فلسطين.

ويتناول البرنامج التدريبي موضوع خصائص وفرص وتحديات القطاع المالي غير المصرفي يقدمها مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية أيمن الصباح.

وقدمت مدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري لينا غبيش قراءة إحصائيات التأجير التمويلي، فيما قدمت مديرة دائرة الترخيص في الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري نسرين جرار موضوع التعريف بالتأجير التمويلي، وقدم مدير دائرة التفتيش والتحليل المالي في الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري محمد بواطنة موضوع الأهمية الاقتصادية للتأجير التمويلي.

كما يتناول البرنامج طرح نماذج صحفية محلية وعربية حول قطاع التأجير التمويلي وتطبيقات عملية لإعداد تقارير صحفية يقدمها الصحفيان الاقتصاديان أيهم أبو غوش ومحمد الرجوب.