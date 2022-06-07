الفدائي يجري مرانه الأخير قبل مواجهة منغوليا بتصفيات آسيا

وطن: خاض منتخبنا الوطني الفلسطيني مرانه الأخير، قبل ملاقاة المنتخب المنغولي غدا الأربعاء، ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القدس على ملعب الاتحاد المنغولي في العاصمة المنغولية اولان باتور.

وتضم المجموعة ايضا اليمن والفلبين، ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر المجموعة إلى النهائيات الآسيوية مباشرة، إضافة إلى افضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات.