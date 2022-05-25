بالخرائط .. التفكجي لوطن: الأراضي التي أعلن الاحتلال الاستيلاء عليها كمحمية هي جزء من مشروع القدس الكبرى سيقام عليها مطار القدس  

رام الله - وطن: أقرت سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر محمية طبيعة في الضفة الغربية منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو، كما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الأربعاء.

وقال خليل التفكجي رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية لوطن، ان الأراضي المستهدفة تقع ضمن المساحة الممتدة من الخان الأحمر حتى النبي موسى، وهي جزء من مشروع القدس الكبرى والذي يشمل اقامة مطار القدس الذي سيكون قادرا على استقبال 35 مليون زائر سنوياً، وسيقام في منطقة البقيعة وستشمل اراضي منطقة النبي موسى بما في ذلك المقام الذي يقع في المنطقة ج.

وأوضح التفكجي أن ما يحدث الآن هو تجديد مصادرة محمية طبيعية تم مصادرتها في عام 1983 من منطقة وادي المكلك، والخان الأحمر باتجاه عين الفشخة والنبي موسى ولا علاقة لها بأراضي العوجا وبالتالي ما جرى هو اعادة التأكيد على إعادة المصادرة"

وتابع "من المهم أن يفهم الجميع ان الضم سيشمل منطقة الخان الأحمر التي يستخدمها المستوطنين كمسارات للدراجات الهوائية، وهذا يعني منع الفلسطينيين من الزراعة او البناء فيها .

وأضاف ان "إسرائيل قامت بمصادرة نص مليون دونم حتى الآن تحت مسمى محميات طبيعية والتي يتم تحويلها لاحقاً للمستوطنات".

وأوضح أن المناطق التي حصلت فيها الاحتجاجات والمواجهات من قبل رفضاً للضم، في الخان الأحمر هي حالياً المنطقة المسيطر عليها من قبل حكومة الاحتلال".

خريطة القدس الكبرى