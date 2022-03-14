المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وبلدية رام الله تنظمان زيارات لمدارس المرحلة الابتدائية

وطن: نظمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي وبلدية رام الله زياراتٍ للمدارس الابتدائية في مدينة رام الله المشاركة بمشروع "مدينتي نظيفة" للتوعية البيئية، الذي يستهدف طلبة المرحلة الابتدائية في عدة مدارس خاصة وحكومية وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال العام الدراسي 20212022.

وتضمنت الزيارات سلسلة نشاطاتٍ مع الطلبة، إلى جانب توزيع مطرات المياه وصناديق حفظ الطعام على الطلبة المشاركين في المشروع، وذلك لنشر التوعية فيما يخص التقليل من إنتاج النفايات الصلبة وتبيان ضررها على البيئة.

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي إن الهدف من رعاية الشركه لمشروع مدينتي نظيفة للتوعية البيئية جاء من صميم اهتمامات الشركة ومسؤوليتها الاجتماعية بالحفاظ على البيئة الفلسطينية، مبيناً أن هذه الحملة التي تستهدف نحو 8 آلاف طالبٍ وطالبة من المرحلة الابتدائية كفيلةٌ بأن تغرس فيهم أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة تعزيز الممارسات الصحية في المجتمع.

وعبّر الهندي عن فخره بهذه الشراكة مع بلدية رام الله، مؤكداً على أهمية مثل هذه المشاريع والمبادرات للارتقاء بالواقع المجتمعي، موضحاً أن الشركة تسعى في مصانعها بشكل دائم لتطوير المشاريع والأساليب والممارسات التي من شأنها الحفاظ على البيئة الفلسطينية، وقد حصلت الشركة على عدد من الجوائز في هذا المجال، كان آخرها الجائزة الذهبية على مستوى اوراسيا والشرق الأوسط ضمن المسابقة التي نظمتها شركة كوكاكولا (مسابقة الجودة و سلامة الاغذية والسلامة المهنية وسلامة البيئة) عن مشروع "حماية البيئة وتقليل استهلاك الطاقة".

من جانبها، عبرت مديرة دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله ملفينا الجمل عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية ما بين البلدية وشركة المشروبات الوطنية في تنفيذ مشاريع التوعية البيئية في مدينة رام الله والتي من شأنها تعزيز الوعي البيئي لدى طلبة مدارس مدينة رام الله والمساهمة في تحقيق رؤية بلدية رام الله نحو مدينة صديقة للبيئة.

واشتملت المشروع على برنامج مكثف للطلبة الذين أعمارهم ما بين الـ6 والـ11 عاماً، تضمنت عدداً من الفعاليات والأنشطة كحلقات النقاش وحملات الزراعة للبذور الشتوية، إلى جانب تعليم الطلبة حول كيفية تنفيذ عملية التشتيل والزراعة، واشتمل المشروع على تنفيذ حملات نظافة وحلقات نقاش للتوعية حول النظافة وأهميتها في المجتمع، كما تضمن المشروع إقامة إفطاراتٍ جماعيةٍ صحية وتنفيذ انشطة وألعابٍ بيئيةٍ ومسابقات رسمٍ بيئية تهدف إلى زيادة الوعي بالبيئة لدى الطلبة وكيفة المحافظة على البيئة.

يذكر أن شركة المشروبات الوطنية وبلدية رام الله وقعتا في شهر تشرين الأول من العام 2021، اتفاقيةً ترعى بموجبها شركة المشروبات الوطنية مشروع "مدينتي نظيفة" للتوعية البيئية للعام الدراسي 2021/2022.