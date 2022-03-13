بنك الإسكان – فلسطين، يحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات وأنظمة الدفع الإلكترونية PCI DSS لعام 2022

وطن: بنك الإسكان – فلسطين على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات و أنظمة الدفع الإلكترونية (PCI DSS )(Payment Card Industry Data Security Standard ) ، و الصادرة عن مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي ومقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد نجاح البنك باجتياز جميع الاختبارات المطلوبة من قبل الشركة الاستشارية المقيمة، ويعتبر بنك الإسكان من أوائل البنوك العاملة في فلسطين التي حصلت على تجديد متطلبات الشهادة لعام 2022 وبالنسخة الأحدث.

و أشار السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان في فلسطين ان حصول البنك على هذه الشهادة يأتي تأكيداً على حرص البنك و ادارته المتواصل بالعمل ضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية المعتمدة عالمياً وتبني منهجية التطوير المستمر، مما يسهم في تعزيز مكانة وتصنيف البنك على المستويين المحلي والدولي، ويؤكد كفاءة ومهنية ادارة المخاطر لدى البنك الذي يعمل ضمن استراتيجيات واضحة وبما يتناسب ويتوافق مع المعايير الدولية وبما يعزز جانب الاستخدام الآمن لأنظمة الدفع الالكترونية و البطاقات الالكترونية ويحد من فرص وأساليب الاحتيال الالكترونية المتطورة و أيضا يسهم في زيادة الامن السيبراني و الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية الدولية التي من الممكن ان تتعرض لها البنوك و المؤسسات المالية.

وأكد ان البنك سيمضي قدما في الارتقاء بجودة خدماته ومنتجاته بما ينسجم مع تطلعات الجمهور واحتياجات كافة الفئات وتحت إطار التزامه الراسخ بالمتطلبات والمعايير التي تنهض بمستويات الأداء وتحقق أفضل السبل في الوصول الى الخدمة الأمثل.