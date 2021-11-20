تخريج دفعة من خريجي برامج الدبلوم المهني المعتمد في جامعة بيت لحم

وطن: احتفل معهد الشراكة المجتمعية – جامعة بيت لحم بتخريج المشاركين والمشاركات في التدريب المهني المتخصص في مجالات: “العلاج بالموسيقى” و”إدارة المشروع”، و”دبلوم جليسة الاطفال” و”برنامج فن الطهي” وذلك يوم أمس الجمعة في حرم الجامعة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني، تلاه كلمة ترحيبية بالضيوف من د. بيتر براي نائب الرئيس الاعلى لجامعة بيت لحم. ثم تحدثت كاتيوشا حواري مديرة مركز التدريب المهني / بيت جالا التابع وزارة العمل.

وفي كلمته أكد موسى الربضي مدير معهد الشراكة المجتمعية على أهمية البرامج التي يقدمها المعهد للمجتمع الفلسطيني بسبب ازدياد الحاجة للتدريب المهني، حيث تدل الاحصاءات على وجود نقص في المهنيين في المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت دورين منير خريجة الدبلوم المهني المتخصص في مجال "العلاج بالموسيقي" أهمية وأثر البرنامج على عملها وشكرت جميع الداعمين والقائمين والمدربين في البرنامج.

وقالت منسقة المشاريع في معهد الشراكة المجتمعية منال القسيس، ان برنامج الدبلوم المهني المتخصص في مجال "العلاج بالموسيقى" هو الأول على مستوى فلسطين المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ثم قام كل من بيتر براي وموسى الربضي وكاتيوشا حواري بتوزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات الذين استوفوا واجتازوا متطلبات البرامج بنجاح وعددهم 52 خريج وخريجة بواقع 8 في برنامج الدبلوم المهني المتخصص في العلاج بالموسيقى و19 في برنامج الدبلوم المهني المتخصص في إدارة المشروع و 11 في برنامج دبلوم جليسة الاطفال بينما تخرج 14 من برنامج فن الطهي.

وتخلل الحفل فقرة فنية قدمها بعض الخريجين تضمنت عزف على العود وأغاني ملتزمة.